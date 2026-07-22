В Нефтеюганске осудят жителя Ленинградской области за аферу с продажей авто в Интернете

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Следователи Нефтеюганска завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя Ленинградской области. Молодого человека обвиняют по статье «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в январе 2026 года югорчанка обратилась с заявлением о мошенничестве дежурную часть полиции Нефтеюганска. На сайте объявлений она нашла интересующий ее автомобиль за 137 тысяч рублей. Женщина связалась с продавцом и перевела ему предоплату в размере 45 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее не судимый житель Ленинградской области. В ходе служебной командировки полицейские задержали его.

Выяснилось, что ленинградец нигде не работает, поэтому решил заработать таким способом. Он разместил объявление о продаже автомобиля «Рено Логан», фотографии которого скачал из интернета, а также указал ложный адрес своего местонахождения в Югре.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре осудили виновница ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик