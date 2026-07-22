В Югре осудили виновница ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор 52-летней жительнице поселка Сергино Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Женщина-водитель признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека – в данном случае - ребенка.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 18 мая 2025 года в 18:55 югорчанка ехала на своем автомобиле Kia по улице Центральной в пгт. Приобье. При обгоне она сбила 12-летнего мальчика, который шел по обочине. В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю наказание в виде 1,6 лет ограничения свободы с лишением прав на 2 года. Ранее в пользу ребенка была взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

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