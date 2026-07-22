В Ханты-Мансийске прощаются с погибшими в ДТП супругами Ишматовыми

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Супруги Евгения и Мария Ишматовы погибли в страшном дорожно-транспортном происшествии 18 июля на объездной трассе в Ханты-Мансийске. В этой же аварии еще два человека пострадали. Прощание с супругами состоится в четверг, 23 июля с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Воскресения Христова.

Похоронят пару на городском Восточном кладбище с 14:20 до 15:00. У супругов Ишматовых осталась дочь.

Фото: МБУ "КДЦ "ОКТЯБРЬ"

Мария Васильевна Ишматова являлась заместителем директора по культурно-массовой работе КДЦ «Октябрь», в котором трудилась более 20 лет. На сайте учреждения говорится, что Мария прошла путь от методиста творческого и художественного отделов до заведующего сектором по работе с детьми до заместителя директора по КМР.

- Неравнодушная, отзывчивая, бесконечно преданная своему делу и людям, она проживала каждое событие всем сердцем. Искренне радовалась успехам других, переживала за каждого, не скрывала ни счастливой улыбки, ни слез, когда этого требовал момент. Она умела быть рядом – поддержать, выслушать, найти нужные слова. Ее открытость, душевность и умение объединять людей оставили светлый след в сердцах многих..., – вспоминают Марию коллеги.

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