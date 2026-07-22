Югра вошла в топ-10 регионов России по количеству выданных ипотек

Фото: Стройкомплекс Югры

Ханты-Мансийский автономный округ занял 8-е место в рейтинге РИА «Новости» по числу оформленных ипотечных кредитов с начала 2026 года. В расчете на 1000 экономически активных югорчан было оформлено 22,3 новых жилищных займа, а за январь–май 2026 года их число выросло на 51,6%. В среднем жители Югры берут ипотечный кредит в размере 4,13 млн рублей. Доля просрочки составляет 1,18%. Для сравнения, доля просрочки в Ингушетии, которая вышла в аутсайдеры по просроченной ипотеке, достигла более 10%.

Лидером по оформлению ипотеки вновь стала Тува, где большое количество ушедших на СВО контрактников. Здесь в среднем 26 человек из 1000 взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это почти в 1,9 раза больше, чем в среднем по стране. Вторую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 25,9 кредитов на тысячу человек. На третьем месте – Якутия с результатом 24,9.

В топ-10 регионов по оформлению ипотек вошли также в порядке убывания: Архангельская область, Бурятия, Тюменская область, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан и Калмыкия.

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