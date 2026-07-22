С начала сезона в Югре в 52 ДТП с мотоциклами погибли 11 человек и 50 ранены

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выдала печальную статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием мототранспорта в регионе.

Так, с начала летнего сезона в Югре в 52 ДТП с участием мототранспорта 11 человек погибли и еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Так, в Пыть-Яхе накануне насмерть разбился байкер, а днем ранее там же в ДТП пострадал 16-летний подросток на старом мотоцикле советского автопрома.

В этой связи сотрудники Госавтоинспекции округа продолжают проводить целенаправленные рейды и мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения с участием мотоциклистов.

На днях в Когалыме автоинспекторы организовали встречу с мотоциклистами из «Федерации мотоциклетного спорта» на специальной трассе для мотоспорта, где проходят тренировки опытных мотоциклистов. После мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пожелали водителям двухколёсной техники безопасного мотосезона и запланировали дополнительные совместные мероприятия.

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