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НовостиПроисшествия22 июля 2026 4:49

Арестованному за наркотики жителю Югры скоро вынесут приговор

Приговор скоро вынесут арестованному за наркотики жителю Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура Югры

Фото: прокуратура Югры

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. В этом преступлении обвиняется житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении мужчины было возбуждено сразу два уголовных дела: незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Югорчанин вступил в банду, затем от куратора получал наркотики, фасовал на небольшие дозы и распространял их на территории региона путем тайников-закладок. В мае 2026 года мужчина был задержан полицейскими с поличным. Наркотики изъяты из незаконного оборота. Ожидать вынесения приговора суда он будет находясь под стражей.

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