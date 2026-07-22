Арестованному за наркотики жителю Югры скоро вынесут приговор

Фото: прокуратура Югры

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. В этом преступлении обвиняется житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении мужчины было возбуждено сразу два уголовных дела: незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Югорчанин вступил в банду, затем от куратора получал наркотики, фасовал на небольшие дозы и распространял их на территории региона путем тайников-закладок. В мае 2026 года мужчина был задержан полицейскими с поличным. Наркотики изъяты из незаконного оборота. Ожидать вынесения приговора суда он будет находясь под стражей.

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