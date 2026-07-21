Андрей Трубецкой проинспектировал стройку новых КОСов в Федоровском

Фото: Администрация Сургутского района

В поселке Фёдоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полным ходом идет строительство канализационно-очистных сооружений. На эти цели было выделено около 2,3 млрд рублей. Финансирование идет за счет федерального займа «Фонда развития территорий», откуда выделено 1,4 млрд, еще 700 млн рублей направлены из окружной казны и 182 млн – из районного бюджета. В настоящее время на строительной площадке работают более 30 специалистов и задействовано 10 единиц спецтехники. Ход работ оценил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В настоящее время уже демонтированы старые конструкции, выполнены земляные работы, подготовлена плита основания, забетонированы колонны и стены аэротенков.

Кроме того, была проложена теплотрасса, выполнены работы по подключению зданий комплекса к тепловым сетям, гидроизоляции и бетонированию плиты ЦМО и другие. Возведены здание очистки стоков и КПП, собран каркас цеха механической обработки, обустроены иловые площадки. Уже завезено оборудование для подачи стоков и контроля качества. Вскоре будут поставлены модульные комплексы трансформаторной подстанции. Глава муниципалитета акцентировал внимание подрядчика на необходимости строгого соблюдения графика и отметил системный подход администрации Сургутского района к развитию инженерной инфраструктуры.

- Три года назад ввели в действие ВОСы, ну, пришло время КОСов. Так постепенно по каждому поселку всю необходимую инженерную инфраструктуру и создаем. Мы строим. Если по поселку проехать, видно, что появляются новые дома. Их надо, естественно, подключать и к водоочистным сооружениям, и к канализационным, – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Новые очистные сооружения повысят надежность системы водоотведения поселения и обеспечат качество очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями. Производительность КОСа будет на 40% выше предыдущего и составит 7 тысяч кубометров в сутки.

За последние два года в Фёдоровском ввели в эксплуатацию более 50 тысяч квадратных метров жилья, а значит и возросли потребности населения в водоотведении и водоснабжении. Именно поэтому в Сургутском районе проводится модернизация коммунальных объектов, которая входит в задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».