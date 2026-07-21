В Югре изменились правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия

Отделение Социального фонда РФ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сообщает, что с 21 июля меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия.
Отныне объективной причиной отсутствия дохода у члена семьи будет считаться уход за близким родственником или члена его семьи, который подтвержден в соцфонде.
Помимо этого, специалисты соцфонда будут проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства.
Напомним, единовременное пособие при рождении ребёнка положено всем семьям в стране независимо от дохода. С января 2026 года его оформили более 7 тысяч югорских родителей.
Размер пособия в Югре на сегодня составляет 42 675,68 рублей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребёнка.
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