Молодежь Югры потратит по Пушкинской карте более 485 млн рублей

Фото: правительство Югры

За первые шесть месяцев 2026 года молодежь в возрасте от 14 до 21 года из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры потратила 84 миллиона рублей на билеты по Пушкинской карте

Чаще всего молодые югорчане ходили на спектакли в театры, а также посещали музеи и выставки. Четверть расходов – почти 26 млн рублей - ушли на билеты в кино. В настоящее время на руках югорчан находится более 97 тысяч Пушкинских карт. Весной всего за месяц было оформлено семь тысяч школьников, что вдвое больше обычного. Чаще всего ими пользуются 16-летние юноши и девушки.

В 2026 году по Пушкинской карте молодежь Югры сможет потратить более 485 млн рублей.

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