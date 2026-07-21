Первые осенние грибы пошли в лесах Югры

Фото: природный парк Кондинские озера

Несмотря на то, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стоит адская жара, а на календаре июль, в лесах уже пошли первые осенние грибы. Причем начались они еще в начале июля.

- На территории природного парка появились осенние грибы! Примерно на месяц раньше среднемноголетних дат зафиксировано появление подгруздков, гиднеллумов, ежовиков! Все эти виды грибов считаются осенними, и их появление в начале июля — это новый фенологический рекорд. Наблюдения в посте от 7 июля, а подгруздки первые наблюдала в Советском 1 июля, – сообщили в посте сотрудники природного парка «Кондинские озера» им.Сташкевича.

В целом, югорчане уже вовсю собирают грибы и ягоды. Чаще всего попадают красноголовики, но есть и белые. Из-за жары почти все грибы червивые. Кроме того, начат сбор морошки и голубики, последнюю продают по 500-600 рублей за литр.

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