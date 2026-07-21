Сургутянка наказала водителя, который выбрасывал мусор возле остановки

Фото: Природнадзор Югры

В Природнадзор Югры обратилась жительница Сургута. Она рассказала, что не раз делала замечание водителям, которые выгружали крупногабаритный мусор прямо возле контейнерной площадки. При этом водители перекрывали зону остановки общественного транспорта возле ПСК 26 «Виктория». Нарушители не только не прекращали хулиганить, но еще и нахамили женщине и посмеялись в ответ.

Из-за стихийной свалки городские автобусы были вынуждены останавливаться дальше по маршруту, а пассажирам приходилось ожидать транспорт буквально рядом с горой отходов.

Сургутянка сделала обращение в Природнадзор и приложила видео.

Инспекторы быстро нашли собственника «Газели». Он оштрафован за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Сейчас несанкционированная свалка ликвидирована.

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