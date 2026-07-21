В Сургуте полиция опять устроила в кафе, клубах и барах массовые облавы на мигрантов

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции Сургута при силовой поддержке бойцов Росгвардии в очередной раз устроили массовую облаву на мигрантов. На этот раз они прошлись по барам, клубам и другим увеселительным заведениям.

Все было сработано как обычно: умотанные в экипировку силовики входили в заведения, заставляли ложиться на грязный пол отдыхающих людей или становиться держа руки на стене. Затем их обыскивали, проверяли документы. Из толпы был выявлен 38-летний местный житель, у которого в сторублевую купюру была завернута наркота. У него же оказался еще один сверточек с наркотиками.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, согласно заключению экспертизы наркотиком оказалась синтетика - производное эфедрона (меткатинон), массой более 0,3 грамма. Полицейским задержанный объяснил, что купил синтетику для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Для установления личности и проверки документов в Отдел по вопросам миграции при полиции Сургута было доставлено 15 человек. Там у них проверяли документы, фотографировали и снимали отпечатки пальцев.

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