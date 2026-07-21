В Нижневартовске внучки в борьбе за наследство любвеобильной бабушки отправились в суд

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский районный суд удовлетворил заявление об установлении факта родственных отношений между внучками и их бабушкой. Бабуля много раз выходила замуж и каждый раз меняла свою фамилию. Сами внучки тоже вышли замуж и тоже сменили фамилию, а потому установить родство ради получения наследства через нотариусов у них не получалось. Тогда они обратились с иском в суд.

По данным «Судов Югры», в документах вартовчанок появилась разница в фамилиях наследодателя и её внучек, что сделало невозможным подтверждение родства в нотариальном порядке. Тогда внучки в суде предоставили доказательства, что часто меняющая умершая женщина – их бабуля. Тут помогли и фото, и переписки и другие показания родственников.

Суд признал требования обоснованными и удовлетворил заявление. Теперь внучки смогут поделить наследство бабули.

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