Боец из Нефтеюганска Никита Баев погиб в зоне СВО

Фото: Это Юганск, детка

Сирота из Нефтеюганска погиб в зоне проведения специальной военной операции в ходе выполнения боевой задачи. Когда Никиту Баева привезут в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и похоронят пока не сообщается. Известно, что у молодого бойца остался брат.

- При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш горячо любимый внук, брат и верный друг — Баев Никита. Никита останется в нашей памяти как мужественный, честный и светлый человек, готовый всегда прийти на помощь. Это невосполнимая утрата для всей нашей семьи, друзей и близких, – пишут родные в тг-канале «Это Юганск, детка».

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