В Югре добавили бюджетные места в вузы и ссузы

Фото: соцсети Руслана Кухарука

В 2026 году сразу 112 выпускников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получили 100-балльные результаты. Среди отличников есть и те, кто заработал по 100 баллов сразу по двум предметам. До конца приемной кампании в вузы Югры осталось всего 5 дней. Югорские вузы предлагают обучат ребят по 75 специальностям.

- В этом году мы расширили возможности для абитуриентов, добавив 7 перспективных профилей обучения, среди которых особенно выделяется мехатроника и робототехника. Студентов будут обучать работе с беспилотниками: как проектировать, программировать, обслуживать и внедрять такие системы. На сегодняшний день на программы высшего образования подано более 25 000 заявлений Высокий конкурс отмечается среди технических направлений, что говорит о растущем интересе к рабочим профессиям, – рассказал в соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

Кроме того, в 2026 году выделено 8 895 бюджетных мест в колледжах региона, что аж на 1 150 больше, чем в прошлом. На обучение по программам СПО выпускниками девятых классов подано более 28 000 заявлений, конкурс составляет два человека на место.

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