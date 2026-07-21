«Нас травят натуральным образом»: Следком ХМАО начал проверку полигона нефтяных отходов в Горноправдинске

Скрин с видео телеканала Мегаполис

Житель поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры записал видеообращение, в котором описал наболевшую проблему. На полигон нефтяных отходов, расположенный рядом с их поселком численностью около 4 тысяч человек, с нескольких мест свозятся отходы.

- Это экологическая катастрофа! У нас за полгода людей умерло от онкологии больше, чем за время всей пандемии... Мы просим помощи у всех.... Мы стучимся во все двери. У нас дети, внуки. Более 400 жителей поселка болеют онкологией. Я – внук основателя этого поселка. Мы хотим, чтобы от нас убрали эту заразу и наказали тех, кто учинил этот беспредел. Мы каждый день записываем это на видео. Городская и поселковая администрация молчит. Мы хотим жить!, – говорит автор видео.

К нему в ролике присоединяются с обращениями еще несколько жителей. Они уверяют, что власти, прокуратура и следком не реагируют на их обращения.

- В ходе мониторинга социальных медиа выявлено видеообращение жителей поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района о несанкционированном сгружении вблизи поселения нефтяных отходов. Организована процессуальная проверка по статье «Порча земли. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства ситуации, – прокомментировали в ХМАО-Югре.

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