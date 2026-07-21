В Сургуте осудили курьера, который забрал у пенсионеров более 50 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя Новосибирска. Молодой человек признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Новосибирец вступил в сговор с мошенниками и, выполняя роль курьера, забирал деньги у пенсионеров.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в июне 2025 года под предлогом необходимости размещения денег на «безопасных счетах» он забрал пенсионеров более 50 млн рублей. А в июле 2025 года он приехал в Сургут на встречу с пенсионеркой, от которой должен был получить более 40 млн рублей, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного более 50 млн рублей.

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