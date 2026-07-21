В Когалыме возросло число краж велосипедов

Владельцы велосипедов сами виноваты в их кражах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня по 15 июля 2026 года в дежурную часть полиции города Когалыма поступило 30 обращений и заявлений от горожан, у которых украли велосипеды или самокаты. Было возбуждено 3 уголовных дела.

По данным ОВД города, наблюдается рост количества краж. За аналогичный период прошлого года таких заявлений было 24, но уголовных дел возбудили 4. Чаще всего в кражах своих двухколесных «коней» виноваты сами когалымчане. Они халатно относятся к сохранности своего имущества.

Отметим, что за кражу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Полиция Когалыма настоятельно рекомендует:

- Никогда не оставляйте двухколесный транспорт без присмотра во дворах, на лестничных клетках, у магазинов и в других общественных местах.

- Если вы все же оставляете велосипед или самокат на улице, обязательно закрепляйте его надежным противоугонным замком.

- Храните документы, полученные при покупке, и сделайте четкое фото транспорта. Обязательно перепишите серийный номер на раме. Это в разы ускорит поиск и поможет доказать, что вещь ваша.

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