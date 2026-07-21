Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой более 14 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В Сургуте следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя коммерческой организации. Мужчина обвиняется в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в особо крупном размере.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в 2024 году генеральный директор фирмы должен был заплатить долги по налогам и сборам на сумму более 31 млн рублей. Вместо того, чтобы отдать денежки государству, он скрыл более 14 млн рублей и потратил их на нужды организации. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Директору грозит штраф в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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