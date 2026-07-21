Мать из Радужного задолжала своим детям почти 2 млн рублей алиментов

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – югры пойдет под суд за злостное уклонение от уплаты алиментов.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей». У горе-матери двое детей, на которых она, по решению суда, обязана выплачивать алименты. Однако платить добровольно она не хочет. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности в виде обязательных работ за неуплату алиментов. Но эти меры не помогли. Общая задолженность по алиментам составила более 1,8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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