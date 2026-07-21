Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2026 5:28

В Когалыме полицейские задержали женщину, которая пыталась проглотить сверток с наркотиками

Когалымчанка пыталась проглотить сверток с наркотиками, когда увидела полицейских
Нина БАРИНОВА
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полицейские Когалыма во время патрулирования одного из микрорайонов города заметили молодую пару, которая в общественном месте была нетрезвой. Увидев полицейских, женщина занервничала. Такое поведение удивило стражей порядка и они доставили парочку в отдел полиции. Были приглашены понятые, при которых югорчанка зажала в руке сверток, который попыталась проглотить. Однако полицейские не дали ей этого сделать. Сверток был изъят и направлен на исследование. В нем оказался синтетический наркотик - мефедрон, массой 1,01 грамма.

Полицейским женщина рассказала, что нашла свёрток в лесу и решила оставить себе для личного употребления. Ее спутник не знал об этом.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО зарегистрирован рост пожаров на 11,5% и количество погибших на них людей