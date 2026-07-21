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НовостиПроисшествия21 июля 2026 4:58

В Когалыме осудят троицу за попытку украсть кабельную продукцию

За попытку украсть кабельную продукцию осудят троицу из Когалыма
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Трое жителей города Когалыма обвиняются в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в июле 2025 года обвиняемые, находясь на кустовой площадке нефтедобывающего предприятия в Сургутском районе, попытались украсть кабель. Краденым на сумму более 500 тысяч рублей они воспользоваться не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. Кабель был изъят.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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