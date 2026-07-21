Житель Нижневартовска из пистолета ранил в ягодицу знакомого

Фото: Наталья Калганова

Сегодня, 21 июля, в Нижневартовском городском суде рассмотрят уголовное дело в отношение жителя Нижневартовска по фамилии Атенов. Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

По данным «Судов Югры», 30 сентября 2024 года вечером возле дома № 60/6 по улице Мира в Нижневартовске Атенов в пылу ссоры из пистолета «STALKER» калибра 9 мм выстрелил в оппонента, чем причинил ему рану задней поверхности левого бедра. Вред здоровью квалифицирован как кратковременное расстройство. Мужчина лечил ягодицу 21 день.

Ранее Атенов заявлял ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако в судебном заседании просил прекратить особый порядок и рассмотреть дело в общем порядке. Суд удовлетворил ходатайство.

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