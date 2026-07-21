Жаркая погода без осадков установилась в Югре 21 июля

Фото: правительство Югры

Во вторник, 21 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. На востоке округа местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6–11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.

В Ханты-Мансийске солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Сургуте солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду, к ночи - северный 1-3 метра в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Когалыме до вечера солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-9 метров в секунду, к ночи северный 1-4 метра в секунду. Утром на термометре +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 1-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Мегионе до обеда - солнечно, после - переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-9 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Лангепасе до обеда – солнечно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Лянторе солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду, к ночи северный 2-4 метра в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Урае до обеда солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 1-5 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Пыть-Яхе солнечно, к ночи - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, к ночи северный 1-4 метра в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-6 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Покачах до обеда солнечно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный 1-6 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.