Пенсионерка из Югры купила крипту на 4 млн рублей, а потом побежала судиться

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Советский районный суд ХМАО – Югры рассмотрел гражданское дело по иску пенсионерки из города Советский к жителю города Уфы республики Башкортостан о взыскании неосновательного обогащения.

По данным «Судов Югры», в сентябре 2024 года в мессенджере бабуле написал неизвестный, который убедил ее перевести на неизвестный счет 4 710 060 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что 1 000 010 рублей из этой суммы поступили на банковский счет уфимца. Югорчанка просила взыскать с него этот миллион, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 270 355 руб. 95 коп.

Уфимец в суд не явился, но представил письменные возражения, из которых следовало, что между им и проворной бабулей состоялась разовая сделка через OTC-секцию интернет платформы Garantex. io. Югорчанка перевела деньги, а уфимец передал ей криптовалюту. Обязательства были исполнены обеими сторонами.

Суд пришел к выводу, что при совершении банковской операции пенсионерка видела имя получателя денег, и перевела сбережения уфимцу добровольно. При этом получивший деньги мужчина представил доказательства о наличии договорных отношений по приобретению пенсионеркой криптовалюты. Суд отклонил иск пенсионерки в полном объеме.

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