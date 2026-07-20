Молодёжь Югры голосует рублём за культуру

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За первые шесть месяцев молодые жители ХМАО — Югры потратили по «Пушкинской карте» 84 миллиона рублей. При этом предпочтения заметно меняются: на кино ушло лишь 26 миллионов — его доля в тратах сократилась на четверть с начала года. Всё больше югорчан выбирают театры, музеи и образовательные события.

Пик выдачи карт пришёлся на весенние каникулы: меньше чем за месяц оформили 7 тысяч карт — это вдвое выше обычного темпа. Сейчас в регионе на руках более 97 тысяч «Пушкинских карт».

По данным ВТБ, активнее всего картой пользуются 16 летние школьники, а интерес молодёжи 20–22 лет к культурным событиям — в три раза ниже.

Как отметил вице президент, управляющий ВТБ в Югре Виталий Мосунов, рост спроса на содержательный досуг — показатель эволюции культурных запросов молодёжи. Программа остаётся востребованной, расширяя возможности для югорчан.

В этом году лимит трат по «Пушкинской карте» в регионе превышает 485 миллионов рублей — эти средства помогут молодёжи разнообразить досуг без нагрузки на семейный бюджет.