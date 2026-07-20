В Лангепасе раскрыта серия мошенничеств в сфере строительства

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Полицейские Лангепаса расследуют серию мошенничеств в сфере строительства, которым «увлекся» ранее судимый за кражи в СНГ 41-летний новый житель Нижневартовска.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, на популярном сайте объявлений вартовчанин размещал фиктивную информацию об оказании услуг по строительству бань. Затем он встречался с с потенциальными клиентами и убеждал их перечислить ему деньги. При этом официальный договор был заключен этим строителем только с одним из трех его клиентов, с двумя другими договаривался устно. В итоге никаких бань клиенты не дождались, а деньги вартовчанин потратил на себя любимого.

Общий материальный ущерб от преступных посягательств составил более 1 миллиона рублей. В преступлении вартовчанин сознался и возместил ущерб потерпевшим в полном объеме.

Следователями продолжается расследование уголовных дел,, которые объединены в одно производство.