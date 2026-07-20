Клещи покусали более 5100 жителей Югры в этом сезоне

Для защиты от клещевого энцефалита рекомендуется вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5108 человек. Самое большое количество пострадавших зарегистрировано в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

По данным окружного Роспотребнадзора, из почти 1700 исследованных клещей 523 оказались переносчиками боррелиоза, еще 22 заражены вирусом энцефалита, а 106 опасны тем, что могут переносить эрлихиоз и анаплазмоз.

Для защиты от клещевого энцефалита рекомендуется вакцинация. Она проводится круглый год. На сегодня более 151 тысячи жителей Югры уже сделали прививки, которые можно получить бесплатно в поликлиниках.

Добавим, что в Югре идет вторая очередь обработок общественных территорий от клещей.

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