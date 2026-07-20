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НовостиОбщество20 июля 2026 9:59

Фирма из Радужного задолжала своим сотрудникам 2,6 млн рублей

2,6 млн рублей задолжала фирма из Радужного своим сотрудникам
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

ООО «Лифт Ойл» из города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выплатило задолженность своим сотрудникам только после вмешательства прокуратуры.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, было установлено, что перед 35 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 2,6 млн рублей.

Прокурор города внес представление руководителю предприятия, а отношении юридического лица было возбуждено производство по делу об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была погашена в полном объеме.