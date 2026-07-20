Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска за сутки упал на 30 см

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 20 июля составил 714 см. За сутки вода ушла на 30 см. Сутками ранее вода упала сразу на 34 см. Об этом сообщают в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиале «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». С начала июля уровень воды в Оби упал более чем на 200 см. Максимальный уровень воды превышал опасный и было затоплено сотни дачных участков. На сегодня вода с затопленных территорий отступила.

Ранее администрация Нижневартовска уведомила о стабилизации паводковой обстановки и ежедневном снижении уровня воды и был снят режим повышенной готовности.

Актуальные сведения о гидрологической ситуации публикуются на официальном сайте Нижневартовска, а также в группах администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в сервисе «Макс».

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