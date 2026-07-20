В Ханты-Мансийске за неделю бензин АИ-92 подорожал еще на 10 рублей за литр

В Нижневартовске на станции «Сибирьнефтегаз» АИ-95 взлетел на 6,00 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливо на заправках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжает бить все мыслимые рекорды. Всего за неделю, и без того уже дороже некуда бензин, вновь взлетел на 10 рублей за литр. Об этом говорит мониторинг, проведенный Агентством нефтегазовой информации.

Так, в Ханты-Мансийске на АЗС «ЛУКОЙЛ»: бензин марки АИ-92 подорожал сразу на 10,20 рублей и теперь его отпускают за 75,74 рублей за литр. АИ-95 на этой же заправке вырос на 0,96 копеек и продается по 72,29 рубля за литр. АИ-98 тоже прибавил 0,36 копеек и теперь стоит 99,40 рублей за литр, а ДТ поднялось на 0,35 копеек - до 87,39 рублей за литр. На АЗС «Газпром нефть» АИ-92 тоже подорожал сразу на 3,09 рубля - до 65,26 рублей за литр, а АИ-98 подрос на 0,30 копеек - до 95,01 рублей за литр.

Скрин с сайта АНГИ

В Сургуте на АЗС «ЛУКОЙЛ» дизель подорожал на 0,35 копеек и его отпускают по 87,39 рублей за литр. На станции «Газпром нефть» АИ-95 прибавил 0,34 копейки - до 68,32 рублей за литр.

В Нижневартовске на станции «Сибирьнефтегаз» АИ-95 взлетел на 6,00 рублей и отпускается по 87,90 рублей за литр, АИ-92 поднялся 2,00 рубля и теперь стоит 83,90 рубля за литр. На заправке «ЛУКОЙЛ» дизель поднялся в цене на 0,39 копеек - до 87,39 рублей за литр. У «Роснефти» подорожал на 0,40 копеек только дизель. Теперь его отпускают по 84,60 рублей за литр.

Добавим, что топливо подорожало не только в ХМАО, но и на автозаправках Тюмени, Надыма и Салехарда за неделю вновь подорожало.

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