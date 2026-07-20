В ближайшие три дня в Югре будет держаться 30-градусная жара и идти небольшие дожди

Фото: правительство Югры

В Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на смену ливням пришла адская жара. По прогнозам синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, в ближайшие три дня ситуация особо не изменится. Зной иногда будут разбавлять кратковременные дожди.

Во вторник, 21 июля, в регионе установится переменная облачность. Ночью без осадков, днем на востоке округа местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 2–7 метров в секунду. Днем ветер усилится до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, местами +9...+14 градусов. А днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градусов.

В среду, 22 июля, вновь переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью 2–7 метров в секунду, днем 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов. Днем вновь поднимется жара до +25...+30 градусов, местами +15...+20 градусов.

В четверг, 23 июля, переменная облачность и без осадков. Ветер сменится на северный 5–10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов. Днем снова жара до +25...+30 градусов, в северных районах ночью до +9 градусов, днем до +19 градусов.

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