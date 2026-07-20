В ХМАО зарегистрирован рост пожаров на 11,5% и количество погибших на них людей

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За шесть месяцев 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрировано 1048 пожаров, на которых погибли 36 человек, в том числе 5 детей. Еще 29 человек получили травмы.

В МЧС России по ХМАО-Югре отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост числа пожаров на 11,5% и резко увеличилось количество погибших людей - на 24,1%, в том числе погибших детей на 66,7%. При этом снизилось количество травмированных на 9,4%.

Основное количество пожаров – 554 пожара, а также погибших (30 человек) и третья часть всех травмированных на пожаре людей (9 человек) произошли в жилых домах. Основными причинами возгораний стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

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