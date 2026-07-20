Плавучие поликлиники Югры начинают работу в Ханты-Мансийском районе

Фото: Наш Ханты-Мансийск

С 29 июля в Ханты-Мансийском районе стартует работа уникального медицинского теплохода «Святитель Лука». Вместе с ним пациентов отдаленных территорий будет принимать на своем борту и теплоход «Николай Пирогов».

Напомним, «Святитель Лука» — это первая в России специализированная плавучая поликлиника, изначально спроектированная для качественной мобильной диагностики. Внутри расположены 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория. Есть цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

Инфраструктура связи позволяет врачам проводить телемедицинские онлайн-консультации с ведущими федеральными центрами прямо во время рейса.

С югорчанами работают врачи самых нужных специальностей, готовые провести полное обследование прямо на месте.

Маршрут теплохода «Святой Лука»:

Июль: Урманный (29–30), Красноленинский (31 июля – 1 августа)

Август: Кедровый (3–7), Елизарово (8–11), Троица (12–13), Луговской (14–19), Кирпичный (20–22), Белогорье (24–25)

Октябрь: Селиярово (8–12), Зенково (13), Нялинское (14–17), Цингалы (19–21), Сибирский (22–24), Реполово (26–27), Тюли (28–29)

Маршрут теплохода «Николай Пирогов»:

Август: Выкатной (17–19), Бобровский (20–22), Лугофилинская (24–25), Чембакчина (26), Цингалы (27–31)

Сентябрь: Батово (1–2), Сибирский (3–7), Реполово (8–9), Тюли (10–12).