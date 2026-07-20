За нетрезвую езду жителя Сургута суд лишил автомобиля

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Приговором Сургутского городского суда местный житель осужден за повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, апреле 2026 года он снова был задержан сотрудниками Госавтоинспекции нетрезвым за рулем. Суд назначил любителю погонять пьяным штраф в размере 250 тысяч рублей с лишением прав на 2,5 года.

Кроме того, принадлежащий осужденному автомобиль марки Skoda Octavia, на котором он рассекал пьяным, конфискован в доход государства.

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