ХМАО посетили блогеры из Китая и стран Азиатско Тихоокеанского региона

Фото: соцсети Руслана Кухарук

Маршрут «По следам Красного дракона» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре был разработан Фондом развития Югры. Недавно состоялся тур, в котором приняли участие туроператоры, представители авиакомпаний, сотрудники СМИ и а также блогеры из Китая, Индии, Малайзии и Таиланда.

- Иностранные гости почувствовали характер нашего региона: суровую красоту тайги, традиции ханты и манси, уклад северной земли, где древность гармонично переплетается с современными достижениями. Они оценили туристический потенциал автономного округа и наметили конкретные направления совместной работы, – написал в социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

Он заявил, что туристский бренд Югры скоро выйдет на новую аудиторию: появятся официальные аккаунты в популярных китайских соцсетях, будут опубликованы информационные материалы на китайском языке, к продвижению маршрутов подключатся зарубежные лидеры общественного мнения.