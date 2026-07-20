В Сургуте установят 450 новых камер, которые подключат к системе «Безопасный город»

Система видеонаблюдения в городе решает задачи по борьбе с преступностью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сургуте появятся еще 450 новых видеокамер на остановках, в парках и скверах, в том числе в парке «За Саймой», где до конца августа завершат дорожно-тропиночную сеть.

Об этом заявил глава города Максим Слепов. Все они будут подключены к системе «Безопасный город» с распознаванием лиц. Все это помогает раскрывать преступления в разы быстрее.

На сегодня в системе зарегистрировано уже около 854 камер. Вся информация с камер будет доступна правоохранительным органам.

Система видеонаблюдения в городе решает задачи по борьбе с преступностью, контролю за уборкой дорог и безопасностью в общественных местах.

В образовательных организациях Сургута также работают более 3,5 тысячи камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. Видеооборудование подключено к базе данных лиц, которые находятся на контроле и в розыске у силовых органов. Изображение выводится в дежурную часть УМВД по городу Сургуту.