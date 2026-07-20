Фото: прокуратура ХМАО-Югры

С 17 по 19 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 человек, еще 12, в числе которых две детей, получили травмы различной степени тяжести. Такой печальной статистикой поделились в Госавтоинспекции ХМАО-Югры. Из-за двух массовых ДТП прокуратура округа организовала проверки, возбуждены уголовные дела.

Так, 18 июля в Сургутском районе на автодороге «Сургут-Когалым» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Ниссан» и «ВАЗ 21099». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и подросток-пассажир погибли. Водитель «Ниссана» и еще двое пассажиров госпитализированы с травмами в больницу. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

А 19 июля 2026 года на 351 км автодороги «Ханты-Мансийск-Советский» произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Хендэ Элантра». В результате ДТП водители автомобилей и пассажир иномарки погибли. Возбуждено точно такое же уголовное дело.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Кроме того, 18 июля в 11:25 в городе Урай 76-летний водитель «УАЗ» при обгоне врезался во впереди движущийся и поворачивающий налево автомобиль Chery под управлением 31-летней женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего с 17 по 19 июля в Югре произошло 9 ДТП, в которых 7 человек погибли и 12 - получили травмы, в том числе 2 детей. Задержано 37 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 112 водителей.