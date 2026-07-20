В ХМАО горят леса на площади 565,4 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 20 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 11 лесных пожаров на общей площади 565,4 га. Два пожара локализованы на общей площади 69,8 га. Леса полыхают в Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. На тушении работают 227 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

Отметим, что на прошлой неделе площадь лесных пожаров сократилась до 30 га, а ранее и вовсе была более 12500 га. Из-за жары и сухой погоды леса вновь начали больше гореть. За последние сутки было выявлено новых 5 лесных пожаров.

Всего за 2026 год зарегистрировано 353 лесных пожара на общей площади 35983 га.

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