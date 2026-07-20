В сауне Нягани женщина устроила поножовщину

Фото: Суды Югры

Прилично отдохнуть в неприличном для порядочных людей месте – общественной сауне, жительница Нягани не смогла и стала фигуранткой уголовного дела. Она пырнула ножом мужчину, который, к счастью, остался жив.

По данным «Судов Югры», в Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Нягани. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В апреле текущего года пьяная дама будучи в общественной сауне устроила скандал, а потом кинулась с ножом на мужчину и ударила его в живот. Раненому был причинен ему тяжкий вред здоровью. Суд приступит к рассмотрению дела 30 июля 2026 года.

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