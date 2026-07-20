Днем 20 июля в Югре поднимется жара до +32 градусов

Фото: ЧП Югорск

В понедельник, 20 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем поднимется жара до +27...+32 градусов.

В Ханты-Мансийске солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте до обеда солнечно, после - переменная область, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +31 градус, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Когалыме до обеда солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Мегионе солнечно, к вечеру переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +31 градус, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +29 градусов, вечером +18 градусов.

В Лангепасе солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +31 градус, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +29 градусов, вечером +21 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, северный 1-5 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-9 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Покачах солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +31 градус, вечером +20 градусов.

В Советском до обеда солнечно, после – переменная облачность. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +22 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.