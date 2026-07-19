В Югре горят леса на площади 214,23 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 19 июля 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 10 лесных пожаров на общей площади 214,23 га. Они бушуют в Нижневартовском, Октябрьском и Белоярском районах.

По данным Авиалесоохраны Югры, два из десяти пожаров локализованы на общей площади 35,8 га. На тушении работают 135 человек, в том числе 50 коллег из Бурятии. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. За минувшие сутки было выявлено 7 новых лесных пожаров. Всего за 2026 год зарегистрировано 348 лесных пожаров на общей площади 35580,2 га.

Добавим, что с 17 июля на территории Лангепаса был введён 4 класс пожарной опасности. В это время категорически запрещено посещение лесов, разведение костров, использование мангалов и любых источников открытого огня.

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