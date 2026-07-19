Жара до +30 градусов и почти без осадков ожидаются в Югре 19 июля

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В воскресенье, 19 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков, к ночи – ясно. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

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