Фото: администрация Сургута

Жительница квартиры в девятиэтажном доме по улице Игоря Киртбая в Сургуте вошла в комнату и, мягко говоря, удивилась легким испугом. К ней пожаловал, внимание арахнофобам, огромный черный паук. Югорчанка тут же смекнула, что таковых в северном регионе точно не водится и обратилась в единую дежурно- диспетчерскую службу города.

На место ЧП тут же выехали специалисты МКУ «Сургутский спасательный центр», которые нашли громоздкого «букашку», изолировали в баночку и передали паука в эколого-биологический центр.

Фото: администрация Сургута

- Животным оказался паук-птицеед - распространённый вид экзотических питомцев, известный своими внушительными размерами и необычным внешним видом. Как оказалось, паук сбежал из недостаточно плотно закрытого террариума соседа женщины.

На сегодняшний день питомец возвращён своему хозяину, находится под контролем и не представляет угрозы для окружающих, – рассказали в администрации Сургута и поделились фото.

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