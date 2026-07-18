Жара до +29 градусов и небольшие дожди с грозами: погода в Югре 18 июля 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В субботу, 18 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами +18....+23 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха составит утром +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером + 20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха утром +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.