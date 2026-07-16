Три города ХМАО в июле посетит Поезд Победы

Фото организаторов

Первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся поезде под названием «Поезд Победы» прибудет в три города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже в ближайшие дни. , где 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В нем установлены 50 видеопроекторов, открыты 18 видеостен, установлены 12 тач-столов и 140 мультимедиаповерхностей.

Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных мультимедийных технологий. В поезде можно узнать о подвиге югорчан, их самоотверженном труде в тылу и о том, как Югра помогала фронту. Здесь есть 155 полноразмерных скульптур, а декорации расположены на 400 квадратных метрах движущегося состава.

Увидеть Поезд Победы первыми в Югре смогут жители Пыть-Яха в субботу, 18 июля. В воскресенье, 19 июля, он прибудет в Сургут, а в понедельник,

20 июля, окажется в Нижневартовске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 111 тысяч жителей ХМАО не могут выехать за границу из-за долгов