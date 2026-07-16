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НовостиОбщество16 июля 2026 11:14

Прокуратура выяснит, почему самолет рейса Тюмень – Белоярский вернулся в аэропорт

Самолет рейса Тюмень – Белоярский вернулся в аэропорт вылета
Нина БАРИНОВА
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Тюменская транспортная прокуратура выясняю обстоятельства возврата самолета Ан-24, следующего по маршруту «Тюмень – Белоярский» в аэропорт вылета 15 июля.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, около 9 часов утра экипажем самолета Ан-24, эксплуатируемого АО «А247» было принято решение о вынужденном возврате на аэродром вылета по причине некорректной работы одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

- Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, полноте и своевременности предполетной подготовки воздушного судна, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации. Также мы взяли на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса, – добавили в надзорном ведомстве.

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