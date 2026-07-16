Вместо курортов – к китам: югорчане открывают новые маршруты

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Лето для югорчан все чаще начинается не с поиска лежака на пляже, а с планов увидеть китов, поймать северное сияние или подняться на вулкан. По данным совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования «Островок», интерес жителей региона к приключенческим турам за год вырос на 35%. Сегодня каждое седьмое летнее путешествие по России связано с активным отдыхом.

В лидеры неожиданно вырвались Арктика и Дальний Восток. Вместо привычных курортов туристы выбирают суровую природу, маяки на краю земли, трекинговые маршруты и экспедиции. Все чаще отпуск становится не просто поездкой, а историей, которую хочется потом пересказывать друзьям.

Этим летом среди самых востребованных направлений для активного отдыха остаются Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. Быстрее всего растет интерес к Дальнему Востоку: число бронирований в Якутии за год увеличилось на 22%, в Магаданской области — на 20%, в Амурской — на 19%.

«Активные путешествия остаются среди главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить исключительный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Эту тенденцию подтверждают и данные МегаФона. Среди жителей Югры интерес к сложным экспедициям, включая путешествия в Антарктиду, вырос на 36%. Такие поездки редко планируют в последний момент: чаще всего жилье бронируют примерно за три месяца до выезда, а пик интереса к приключенческим маршрутам в этом году пришелся на апрель.

При этом стоимость путешествий остается практически на прежнем уровне. Средняя цена забронированной ночи в российских отелях и апартаментах летом 2026 года составляет 6 300 рублей — почти столько же, сколько и год назад.