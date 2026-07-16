В Югре досрочно выполнен северный завоз-2026

Фото: правительство Югры

Северный завоз-2026 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выполнен досрочно. Вся поставка нефтепродуктов и угля в труднодоступные населенные пункты завершена в полном объеме. Об этом в соцсетях заявил губернатор региона Руслан Кухарук.

Обеспечение топливом удаленных муниципалитетов в рамках северного завоза – одна из приоритетных задач Правительства,– добавил глава Югры.

По рекам Обь-Иртышского речного бассейна баржами и теплоходами было доставлено более 33 000 тонн топлива: 11 400 тонн нефтепродуктов и 21 700 тонн угля. Этого объема будет достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать нужды предприятий ЖКХ, энергетики и социальной сферы в Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах в зимний отопительный период.

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