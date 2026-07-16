Жителя Лянтора оштрафовали за дискредитацию Вооружённых Сил России

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сотрудники полиции Сургутского района в соцсетях в открытом чате одной из новостных групп в мессенджере увидели комментарий местного жителя, который в отрытую дискредитировал Вооружённые Силы Российской Федерации.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, рубителем «правды-матки» оказался 26-летний житель Лянтора. В отношении него полицейские составили административный протокол. Мужчину на видео попросили извиниться и признать свою вину.

Сургутский районный суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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